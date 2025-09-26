Поезд врезался в грузовик в России. Почти 20 вагонов сошли с рельсов, начался сильный пожар. Что известно о ЧП?

Поезда из Белоруссии в Смоленск и обратно отменили из-за ДТП с грузовиком

В Смоленской области грузовой поезд врезался в большегруз, выехавший на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся составом.

Водитель фуры погиб, машинисты поезда и пожарные пострадали. 18 вагонов сошли с рельсов, часть из них загорелась — мощнейший пожар попал на видео.

Водитель выехал на переезд на красный свет

Как сообщили в Московской железной дороге (МЖД), ЧП произошло между станциями Рудня и Голынки. Утром, в 7:26, водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. В МВД указали, что водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал. Предварительно, он не выжил.

Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Машинист и его помощник получили травмы средней тяжести, но от госпитализации они отказались. Позднее пострадали еще и двое пожарных, которые ликвидировали огонь. Всем им оказана медицинская помощь на месте.

С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, среди них — цистерны с бензином и полувагоны с досками. МЧС сообщало, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами. По данным МЖД, 16 вагонов опрокинулись и загорелись, из них — 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Для тушения пожара на место направили три пожарных и четыре восстановительных поезда. Всего на месте работает более 100 человек.

Из-за ДТП отменили электрички между Россией и Белоруссией

Движение поездов на участке было приостановлено. Из-за ЧП отменили четыре электрички — две из Смоленска в белорусскую Заольшу и две обратные. Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что также ограничено движение в сторону Рудни. Для пассажиров отмененных вечерних электричек запустили компенсационные автобусы. Движение пассажирских же поездов между Белоруссией и Россией осуществляется в штатном режиме, заверили в МЖД.

Непострадавшие вагоны отцеплены и отправлены на соседнюю станцию. После ликвидации возгорания железнодорожники приступят к возобновлению движения на участке.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

После опрокидывания вагонов начался мощный пожар. Судя по кадрам, загорелись вагоны с досками, а также трава вдоль железной дороги. На появившемся видео в небо поднимается густой дым. На других кадрах пожарные тушат возгорание.

Возгорание вагонов было локализовано на площади 400 квадратных метров. Угроза распространения огня устранена, добавили в МЧС.