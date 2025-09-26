В МВД объяснили столкновение поезда и грузовика в Смоленской области

Причиной столкновения поезда и грузовика в Смоленской области стало нарушение правил водителем большегрузного автомобиля. Причины ЧП со ссылкой на региональное управление МВД объясняет РИА Новости.

По данным следствия, грузовик, проигнорировав красный свет семафора, выехал на пути, где и столкнулся с поездом. Это привело к сходу с рельсов локомотива и 18 вагонов с бензином — произошло крупное возгорание.

На снятых очевидцами кадрах видно, как густой дым поднимается в небо. Огонь распространяется в лесополосе неподалеку от железнодорожных путей.

Травмы средней степени тяжести получили машинист и его помощник. Оба доставлены в больницу.