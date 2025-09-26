Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 26 сентября 2025Силовые структуры

В МВД объяснили столкновение поезда и грузовика в Смоленской области

Столкновение грузовика и поезда в Смоленской области объяснили нарушением правил
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Причиной столкновения поезда и грузовика в Смоленской области стало нарушение правил водителем большегрузного автомобиля. Причины ЧП со ссылкой на региональное управление МВД объясняет РИА Новости.

По данным следствия, грузовик, проигнорировав красный свет семафора, выехал на пути, где и столкнулся с поездом. Это привело к сходу с рельсов локомотива и 18 вагонов с бензином — произошло крупное возгорание.

На снятых очевидцами кадрах видно, как густой дым поднимается в небо. Огонь распространяется в лесополосе неподалеку от железнодорожных путей.

Травмы средней степени тяжести получили машинист и его помощник. Оба доставлены в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свыше 10 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада

    В Москве доля свободных офисов упала до пяти процентов

    Жестокую расправу над российским пенсионером раскрыли спустя 13 лет

    Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета

    Наталия Орейро вернется в Россию

    Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова и главы Госдепа

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости