18 вагонов с бензином сошли с рельсов после столкновения поезда с большегрузом в России

В Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов после ЧП с поездом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов после чрезвычайного происшествия (ЧП) с поездом и большегрузом. После аварии начался пожар, пламя запечатлели на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах густой дым поднимается в небо. Огонь распространяется в лесополосе неподалеку от железнодорожных путей в российском регионе.

Как пишет Baza, водитель фуры выехал на переезд прямо перед следующим грузовым составом, столкновения избежать не удалось.

В результате аварии локомотивная бригада, машинист и его помощник доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Движение поездов на участке пришлось приостановить.

О происшествии в Смоленской области стало известно утром в пятницу, 26 сентября. Авария случилась на переезде в районе станции Рыжиково.

