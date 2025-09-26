18 вагонов с бензином сошли с рельсов после столкновения поезда с большегрузом в России

В Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов после чрезвычайного происшествия (ЧП) с поездом и большегрузом. После аварии начался пожар, пламя запечатлели на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах густой дым поднимается в небо. Огонь распространяется в лесополосе неподалеку от железнодорожных путей в российском регионе.

Как пишет Baza, водитель фуры выехал на переезд прямо перед следующим грузовым составом, столкновения избежать не удалось.

В результате аварии локомотивная бригада, машинист и его помощник доставлены в больницу с травмами средней тяжести. Движение поездов на участке пришлось приостановить.

О происшествии в Смоленской области стало известно утром в пятницу, 26 сентября. Авария случилась на переезде в районе станции Рыжиково.