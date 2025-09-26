Стало известно о пострадавших при столкновении поезда с большегрузом в российском регионе

Два человека пострадали при столкновении поезда с большегрузом под Смоленском

Два человека пострадали при столкновении поезда с большегрузом в Смоленской области. Как стало известно РИА Новости, травмы средней степени тяжести получили машинист и его помощник.

По данным агентства, для устранения последствий аварии в российском регионе были направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Все произошло в районе станции Рыжиково Руднянского округа.

В результате случившегося загорелись несколько вагонов.

О столкновении в Смоленской области сообщили утром в пятницу, 26 сентября.

Еще раньше полиция распространила в сети кадры с места столкновения грузового поезда с туристическим автобусом в Ленинградской области.

Тогда удалось выяснить, что транспорт с 37 пассажирами направлялся из города Ярославль в республику Карелия.