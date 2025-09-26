Стало известно о пострадавших при столкновении поезда с большегрузом в российском регионе

Два человека пострадали при столкновении поезда с большегрузом в Смоленской области. Как стало известно РИА Новости, травмы средней степени тяжести получили машинист и его помощник.
По данным агентства, для устранения последствий аварии в российском регионе были направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Все произошло в районе станции Рыжиково Руднянского округа.
В результате случившегося загорелись несколько вагонов.
О столкновении в Смоленской области сообщили утром в пятницу, 26 сентября.
