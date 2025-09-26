Пассажирские поезда из Белоруссии в российский город отменили из-за ЧП

Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили из-за ДТП на железнодорожных путях

Несколько пассажирских поездов из Белоруссии в российский город отменили из-за ЧП на железнодорожных путях. Об этом сообщила Белорусская железная дорога в Telegram.

ДТП произошло 26 сентября на переезде перегона Рудня — Голынки в Смоленской области. В связи с этим отправления составов со станций Смоленск в России и Заольша в Республике Беларусь, а также обратные поезда по этому направлению отменены.

Уточняется, что для устранения последствий инцидента по просьбе ОАО «РЖД» в российский регион из соседнего государства направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов после ЧП с поездом. Причиной аварии стал водитель фуры, выехавший на переезд.