Ценности
16:13, 10 ноября 2025Ценности

Джинсы из 2010-х вернулись в моду

Vogue: Популярные в 2010-х скинни и рваные джинсы вернулись в моду
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pietro Recchia / Globallookpress.com

Популярные в 2010-х годах брюки вернулись в моду осенью 2025 года. Соответствующий материал приводит журнал Vogue.

Актуальными вновь стали джинсы скинни, которые в том числе включил в свою новую коллекцию бренд Celine. Кроме того, среди трендов оказались рваные и мешковатые джинсы и брюки с заниженной талией.

В то же время в список вошли штаны для занятия йогой, ставшие особенно востребованными в рамках тренда на здоровый образ жизни.

В октябре редакторы Vogue также назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой.

Свежая Россия
