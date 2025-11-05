Популярный в 2000-х предмет гардероба вернулся в моду

Vogue: Популярные в 2000-х годах водолазки без рукавов вернулись в моду

Популярный в 1990-2000-х годах предмет гардероба вернулся в моду осенью 2025 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Так, актуальными вновь стали водолазки без рукавов, которые, например, носила героиня Дженнифер Энистон в сериале «Друзья».

В настоящее время подобные изделия продемонстрировали на подиумах многие известные бренды, в том числе Hermes и Victoria Beckham. Также в них сняли моделей Беллу Хадид, Эмили Ратаковски и Ирину Шейк. Манекенщицы сочетали водолазки с брюками в ковбойском стиле, кожаной юбкой-солнце и юбкой в стиле бохо.

В октябре сообщалось, что редакторы Vogue назвали популярную в 1960-х годах обувь, которая станет трендом зимой.