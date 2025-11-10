Еще в одном регионе России захотели ограничить проведение абортов

В Смоленской области захотели ограничить проведение абортов

В Смоленской области захотели ограничить проведение абортов. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, прервать беременность можно будет только в государственных медицинских учреждениях.

Необходимость предложенных мер глава региона объяснил статистическими данными, которые вызвали опасения о демографической ситуации. Также, по словам Анохина, в Смоленской области была начата работа, направленная на исключение продажи препаратов по прерыванию беременности.

Ранее в Республике Алтай ввели наказание за склонение к аборту. Состав правонарушения включает уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение, выдвижение требований и иные способы воздействия на женщин. О каких санкциях может идти речь, не уточняется. Вероятно, речь шла об административном правонарушении, поскольку уголовное законодательство в соответствии с Конституцией относится к исключительному ведению Российской Федерации.