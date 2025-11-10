Фигуранта дела о бронежилетах для Российской армии попросили посадить на 12 лет

В Москве прокурор запросил 12 лет для гендиректора компании ГК «Пикет» Есипова

В Москве прокурор запросил 12 лет колонии для гендиректора компании ГК «Пикет» Андрея Есипова по делу о поставке некачественных бронежилетов министерству обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дело рассматривается в особом порядке, так как Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

О предъявлении обвинения Есипову стало известно 6 апреля 2024 года. По версии следствия, при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов было похищено два миллиарда рублей. При этом бронежилеты не соответствовали должным требованиям.

Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в период мобилизации, а смягчающим — помощь в раскрытии преступления и несовершеннолетние дети.

Также к делу было приобщено исковое заявление министерства обороны о возмещении ущерба на сумму 2,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что суд не отпустил Есипова в зону специальной военной операции.