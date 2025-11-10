Суд не отпустил на СВО фигуранта дела о бронежилетах для Российской армии

Суд отказал в уходе в зону специальной военной операции (СВО) гендиректору компании «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, обвиняемому в мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку бронежилетов Минобороны (МО) России. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона защиты также просила суд приостановить уголовное дело в связи с желанием обвиняемого уйти на СВО, однако суд ходатайство не удовлетворил.

О предъявлении обвинения Есипову стало известно 6 апреля 2024 года. По версии следствия, при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов было похищено два миллиарда рублей. Сами же бронежилеты не соответствовали должным требованиям. Есипов вину не признал. По его словам, контракт был выполнен полностью.