Освобожденный от должности в ТАСС Гусман получил награду в Турции

Бывший первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман получил награду в Турции

Журналист Михаил Гусман, ранее освобожденный от должности первого заместителя генерального директора ТАСС, получил награду в Турции. Об этом сообщает Axar.az.

Отмечается, что Гусман был награжден медиапремией Всемирного совета журналистов. Церемония вручения прошла в турецком городе Аланья.

В Союзе журналистов Турции отметили, что Гусман внес значимый вклад в укрепление международных информационных связей и продвижение принципов профессиональной журналистики.

О том, что Гусмана освободили от должности первого замгендиректора ТАСС, сообщалось 24 июля. Указ об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Перед этим военные блогеры выразили недовольство тем, что журналист посетил форум в Шуше, где выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Уточнялось, что в ходе мероприятия Гусман спросил у Алиева, как тому удается проводить «уникальную внешнюю политику страны по всем азимутам».

Михаил Гусман проработал в ТАСС около 30 лет. Он имеет звания заслуженного работника культуры России и заслуженного журналиста РФ.