Хейли Бибер похвасталась фигурой в бикини

Модель Хейли Бибер похвасталась фигурой в зеленом бикини

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер похвасталась фигурой на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке, стоя спиной к камере и демонстрируя ягодицы. При этом она была одета в зеленое бикини, подчеркивающее ее фигуру.

В то же врем звезда распустила волосы и повязала на голову голубую косынку. Кроме того, Бибер отказалась от косметики на лице.

Ранее Хейли Бибер снялась в трусах. Модель предстала на размещенных фото, сидя в кресле, в черном нижнем белье.