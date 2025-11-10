Ценности
01:00, 10 ноября 2025Ценности

Хейли Бибер похвасталась фигурой в бикини

Модель Хейли Бибер похвасталась фигурой в зеленом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер похвасталась фигурой на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке, стоя спиной к камере и демонстрируя ягодицы. При этом она была одета в зеленое бикини, подчеркивающее ее фигуру.

В то же врем звезда распустила волосы и повязала на голову голубую косынку. Кроме того, Бибер отказалась от косметики на лице.

Ранее Хейли Бибер снялась в трусах. Модель предстала на размещенных фото, сидя в кресле, в черном нижнем белье.

