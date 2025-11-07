Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 7 ноября 2025Ценности

Хейли Бибер снялась в трусах

Модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе для косметического бренда Rhode. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенных фото, сидя в кресле, в черном нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Поверх упомянутых изделий она надела облегающий кожаный жакет. Образ завершили туфли с открытой пяткой.

В октябре жена Джастина Бибера похвасталась фигурой в оголяющем тело платье. Модель запечатлел стилист Дани Мишель.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

    Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

    Пара занялась сексом у водопада и попала за решетку

    Стала известна скрытая опасность жизни в городе для здоровья

    Хейли Бибер снялась в трусах

    Репортер получила выстрел в лицо и выжила

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Год перехода вузов на новую модель высшего образования назвали

    Выборы мэра Нью-Йорка связали с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости