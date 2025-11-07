Хейли Бибер снялась в трусах

Модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном образе

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе для косметического бренда Rhode. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенных фото, сидя в кресле, в черном нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Поверх упомянутых изделий она надела облегающий кожаный жакет. Образ завершили туфли с открытой пяткой.

В октябре жена Джастина Бибера похвасталась фигурой в оголяющем тело платье. Модель запечатлел стилист Дани Мишель.