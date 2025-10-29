Ценности
Жена Джастина Бибера похвасталась фигурой в оголяющем тело платье

Модель Хейли Бибер похвасталась фигурой в откровенном черном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @muglerofficial

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликовала стилист Дани Мишель на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица позировала на размещенных кадрах в черном платье с массивной бретелью, спущенной ниже уровня плеч. В то же время упомянутый наряд оголял тело звезды.

При этом она собрала волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Образ завершили маленькие серьги.

Ранее в октябре жена Джастина Бибера пришла на гала-вечер в корсете Schiaparelli и не смогла в нем сесть. Модель пришла на мероприятие в коричневом платье упомянутой марки, которое было оформлено телесным корсетом.

