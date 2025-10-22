Ценности
Жена Джастина Бибера пришла на гала-вечер в корсете Schiaparelli и не смогла в нем сесть

Модель Хейли Бибер не смогла сесть за стол из-за жесткого корсета Schiaparelli
Мария Винар

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер оконфузилась на гала-вечере Музея Американской киноакадемии из-за наряда люксового бренда Schiaparelli. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица пришла на мероприятие в коричневом платье упомянутой марки, которое было оформлено телесным корсетом, высоким разрезом на юбке и сияющими кристаллами. Стилисты также подобрали к ее наряду остроносые атласные туфли.

Фото: @haileybieber

При этом знаменитость поделилась снимками, где ее запечатлели во время ужина. На размещенном фото видно, что звезда не смогла сесть за стол из-за жесткого каркаса корсета.

Ранее Хейли Бибер раскрыла судьбу миллиарда долларов, вырученного от продажи своего косметического бренда Rhode.

