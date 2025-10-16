Хейли Бибер назвала судьбу вырученного от продажи Rhode миллиарда долларов

Модель Бибер решила передать миллиард долларов от продажи бренда Rhode сыну

Американская модель Хейли Бибер распорядилась миллиардом долларов, вырученным от продажи собственного бренда Rhode. Соответствующее интервью публикует WSJ.

Жена певца Джастина Бибера призналась, что решила передать полученную сумму сыну Джеку. «Я хочу оставить деньги на будущее моего сына. Это сумма, с которой я раньше не сталкивалась, поэтому хочу распорядиться ею разумно. Я хотела бы инвестировать ее с умом», — уточнила она.

Известно, что знаменитость получит 600 миллионов долларов наличными, 200 миллионов долларов в виде акций и 200 миллионов долларов при росте продаж косметической марки в течение последующих трех лет.

В мае Бибер продала основанный в 2022 году бренд косметики. Прибыльную марку купила компания e.l.f. Beauty, а модель сохранила за собой позицию главного креативного директора Rhode.