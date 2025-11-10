Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Некоторых людей предостерегли от употребления хурмы

Гастроэнтеролог Пехотина: Людям с сахарным диабетом нужно есть меньше хурмы
Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

Ораничить употребление хурмы следует людям с сахарным диабетом, заявила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, из-за высокого содержания сахаров чрезмерное употребление может вызывать запоры и повышение уровня глюкозы в крови. Из-за этого людям с сахарным диабетом нужно есть меньше хурмы.

«Людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам следует употреблять хурму в ограниченном количестве — один или два небольших плода в день», — предостерегла она. Медик напомнила, что хурма богата антиоксидантами, каротиноидами, витамином C и калием. По ее словам, этот фрукт укрепляет сосуды, улучшает обмен веществ, а также положительно влияет на работу кишечника и иммунной системы.

Ранее диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург призвал отказаться от бутербродов с колбасой на завтрак.

