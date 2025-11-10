Конгрессмены в США достигли договоренностей для прекращения шатдауна

Республиканцы и демократы достигли договоренностей для прекращения шатдауна

Республиканцы и демократы достигли договоренностей для прекращения шатдауна, об этом сообщает газета Politico.

Конгрессмены сошлись во мнениях по законопроекту, предусматривающему возобновление работы федерального правительства. Обе партии готовы поддержать выделение финансирование до 30 января 2026 года.

Также предполагается, что будут ассигнованы средства на весь год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов и реализацию программ по строительству в военных целях.

Ранее сообщалось, что шатдаун при правительстве президента Дональда Трампе стал самым продолжительным в истории США. Он предыдущий рекорд, установленный в 2019 году при первом сроке американского лидера.