12:02, 5 ноября 2025Мир

Правительство Трампа побило исторический антирекорд

CBS: Штадаун при правительстве Трампе стал самым продолжительным в истории США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Остановка работы правительства в США при нынешнем президенте Дональде Трампе стала самой продолжительной в истории страны. Об антирекорде сообщает CBS News.

«Шатдаун правительства стал самым длительным в истории США, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в 2019 году при первом сроке Трампа», — сообщает телеканал.

Авторы материала отметили, что Сенат в четырнадцатый раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию, направленную на «преодоление сложившейся тупиковой ситуации». Голосование завершилось с результатом 54-44, при этом ни один из демократов, ранее выступавших против законопроекта, не поменял свое мнение и не стал поддерживать инициативу.

Ранее стало известно, что Трамп выступит с речью в ходе завтрака с сенаторами-республиканцами в 8:30 утра (16:30 по мск) на фоне продолжающегося в стране шатдауна.

Комментируя приостановку работы правительства, Трамп заявил, что шатдаун закончится «финальной капитуляцией» демократов.

