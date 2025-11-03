Мир
Трамп назвал финальный сценарий шатдауна

Трамп заявил, что шатдаун правительства США закончится капитуляцией демократов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Шатдаун правительства США закончится тем, что демократы будут вынуждены капитулировать. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, им придется, а если они не проголосуют, это их проблема», — подчеркнул политик.

До этого американский лидер решил описать президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Он назвал их сильными и жесткими людьми.

По словам главы Минфина Скотта Бессента, экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений.

