Трамп назвал финальный сценарий шатдауна

Трамп заявил, что шатдаун правительства США закончится капитуляцией демократов

Шатдаун правительства США закончится тем, что демократы будут вынуждены капитулировать. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, им придется, а если они не проголосуют, это их проблема», — подчеркнул политик.

До этого американский лидер решил описать президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Он назвал их сильными и жесткими людьми.

По словам главы Минфина Скотта Бессента, экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений.