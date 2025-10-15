Потери США из-за шатдауна оценили в миллиарды долларов

Бессент: Экономика США теряет до $15 млрд в день из-за шатдауна правительства

Экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна правительства. В таких цифрах оценил потери бюджета глава американского минфина Скотт Бессент, его слова приводит РИА Новости.

В среду, 15 октября, сенат США в восьмой раз не смог принять республиканский законопроект о продолжении финансирования кабмина. По словам президента США Дональда Трампа, из-за шатдауна сотни тысяч федеральных работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений. Сейчас решается вопрос насчет того, кого придется уволить, если шатдаун продолжится.

12 октября Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим, несмотря на шатдаун. Чтобы продолжить выплаты военнослужащим, Минфин вынужден расставлять приоритеты, и некоторые выплаты приходится приостанавливать, чтобы военные смогли получить деньги в первую очередь.

Бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чак Шумер допустил, что шатдаун может затянуться на недели. Обе стороны увязли в противостоянии, и разговоры о компромиссе почти не ведутся, добавил он.