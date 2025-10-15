Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:46, 15 октября 2025Экономика

Потери США из-за шатдауна оценили в миллиарды долларов

Бессент: Экономика США теряет до $15 млрд в день из-за шатдауна правительства
Вячеслав Агапов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна правительства. В таких цифрах оценил потери бюджета глава американского минфина Скотт Бессент, его слова приводит РИА Новости.

В среду, 15 октября, сенат США в восьмой раз не смог принять республиканский законопроект о продолжении финансирования кабмина. По словам президента США Дональда Трампа, из-за шатдауна сотни тысяч федеральных работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений. Сейчас решается вопрос насчет того, кого придется уволить, если шатдаун продолжится.

12 октября Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим, несмотря на шатдаун. Чтобы продолжить выплаты военнослужащим, Минфин вынужден расставлять приоритеты, и некоторые выплаты приходится приостанавливать, чтобы военные смогли получить деньги в первую очередь.

Бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чак Шумер допустил, что шатдаун может затянуться на недели. Обе стороны увязли в противостоянии, и разговоры о компромиссе почти не ведутся, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Складной смартфон взорвался прямо во время обзора

    Тысячи жителей российского города остались без света

    Пакистан нанес удар по столице Афганистана

    В Госдуму внесли проект заявления о дискриминации Латвии в отношении российских граждан

    Тренера осудили за получившую копьем в голову российскую школьницу

    Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости