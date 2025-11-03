Трамп описал Путина и Си Цзиньпина словами «с этими людьми нельзя играть»

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина жесткими людьми, с которыми нельзя играть

Американский лидер Дональд Трамп решил описать президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Он назвал их сильными и жесткими людьми в интервью телеканалу CBS.

«Оба жесткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — подчеркнул глава Белого дома. По его словам, Трамп и Си Цзиньпин настолько серьезные, что никогда не скажут что-то вроде: «О, какой прекрасный день! Посмотрите, как красиво. Светит солнце, как же хорошо!»

Ранее Трамп признался в любви премьеру Индии Нарендру Моди. Он также назвал его «самым симпатичным парнем».