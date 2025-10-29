Трамп признался в любви премьеру Индии

Трамп назвал премьера Индии Моди очень симпатичным парнем и признался в любви

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди очень симпатичным парнем и признался в любви. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я очень уважаю и люблю премьера Моди», — сказал американский лидер, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Глава Белого дома подчеркнул, что Моди — «самый симпатичный парень», добавив, что индийский премьер похож на человека, «которого вы хотели бы видеть своим отцом».

При этом Трамп также ранее называл Моди жаждущим драки убийцей. Президент США также пригрозил Индии и Пакистану введением 250-процентных пошлин, мотивировав угрозу желанием урегулировать конфликта между двумя странами.