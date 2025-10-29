Мир
11:54, 29 октября 2025Мир

Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

Bloomberg: Трамп назвал премьера Индии Моди убийцей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп и Нарендра Моди

Дональд Трамп и Нарендра Моди. Фото: File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди убийцей. Его слова передает агентство Bloomberg.

Находясь на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество (АТЭС) в южнокорейском Кенджу, Трамп заявил, что Моди является «очень приятным на вид человеком», но добавил, что глава индийского правительства — «жаждущий драки убийца».

Американский лидер также пригразил Индии и Пакистану введением 250-процентных пошлин, мотивировав эту угрозу желанием урегулировать конфликта между двумя странами.

Кроме того, ранее источники Bloomberg сообщили, что Моди не поехал на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии (26-28 октября), чтобы избежать встречи с Трампом и возможного разговора о Пакистане.

До этого Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди.

