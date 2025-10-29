Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди убийцей. Его слова передает агентство Bloomberg.
Находясь на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество (АТЭС) в южнокорейском Кенджу, Трамп заявил, что Моди является «очень приятным на вид человеком», но добавил, что глава индийского правительства — «жаждущий драки убийца».
Американский лидер также пригразил Индии и Пакистану введением 250-процентных пошлин, мотивировав эту угрозу желанием урегулировать конфликта между двумя странами.
Кроме того, ранее источники Bloomberg сообщили, что Моди не поехал на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии (26-28 октября), чтобы избежать встречи с Трампом и возможного разговора о Пакистане.
До этого Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди.