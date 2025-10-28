Мир
18:06, 28 октября 2025Мир

Моди не поехал на саммит АСЕАН из-за Трампа

Bloomberg: Моди не поехал на саммит АСЕАН, чтобы избежать встречи с Трампом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поехал на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии (26-28 октября), чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом и возможного разговора о Пакистане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Моди опасался, что Трамп будет повторять свои утверждения о том, что он выступил посредником в прекращении огня между Индией и Пакистаном после четырехдневного вооруженного конфликта в мае (...) Индия последовательно отрицает вмешательство Трампа», — говорится в материале.

По данным источника, команда премьера не видела никаких четких результатов возможной двусторонней встречи с президентом США в Малайзии, а телефонный разговор между лидерами на прошлой неделе не оправдал ожиданий Нью-Дели.

Собеседники агентства также уточнили, что любые комментарии Трампа, особенно о Пакистане, могли быть использованы соперниками Моди на выборах в индийском штате Бихар и ухудшить шансы его партии на победу.

Ранее Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди. По его словам, Индия согласилась сокращать свои закупки нефти из России.

