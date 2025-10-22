Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди

Трамп заявил, что Индия будет покупать меньше нефти из России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что Индия будет сокращать свои закупки нефти из России. С таким заявлением политик выступил во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — прим. "Ленты.ру") очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы», — уточнил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит платить повышенные таможенные пошлины Соединенных Штатов, если Нью-Дели в итоге не откажется от закупок российской нефти.

До этого глава Белого дома в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Политик также добавил, что власти страны уже сократили закупки и «более или менее остановились».