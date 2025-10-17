Экономика
21:52, 17 октября 2025

Трамп объявил о прекращении закупок российской нефти Индией

Трамп: Индия больше не будет покупать российскую нефть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Индия больше не будет покупать нефть у России. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже сократили закупки и более или менее остановились», — сказал он.

Трамп также оценил возможность прекращения закупок российской нефти Венгрией. По его словам, он понимает необходимость покупать данный ресурс у РФ, поскольку Будапешту «очень трудно» добывать нефть. «У них не может быть портов, они окружены сушей. Посмотрим, что там будет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50 процентов. При этом источники в Индии заверили, что резкого сокращения не наблюдается.

