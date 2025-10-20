Трамп предупредил Индию о последствиях закупок российской нефти

Трамп: Индия будет платить пошлины США, если будет покупать нефть из России

Индия продолжат платить повышенные таможенные пошлины Соединенных Штатов, если Нью-Дели в итоге не откажется от закупок российской нефти. Об этом рассказал американский глава Дональд Трамп на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида, пишет ТАСС.

«Если они хотят говорить об этом (продолжении закупок российской нефти — прим. "Ленты.ру"), то продолжат платить огромные пошлины, а они этого не хотят», — подчеркнул политик.

На днях Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Политик также добавил, что власти страны уже сократили закупки и «более или менее остановились».

В свою очередь, политолог Георгий Бовт предположил, что отказ Индии от относительно дешевой нефти из России вызовет рост цен на топливо. Эксперт также отметил, что Нью-Дели не спешит уступать давлению Вашингтона.

До этого сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50 процентов.