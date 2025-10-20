Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:20, 20 октября 2025Мир

Трамп предупредил Индию о последствиях закупок российской нефти

Трамп: Индия будет платить пошлины США, если будет покупать нефть из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия продолжат платить повышенные таможенные пошлины Соединенных Штатов, если Нью-Дели в итоге не откажется от закупок российской нефти. Об этом рассказал американский глава Дональд Трамп на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида, пишет ТАСС.

«Если они хотят говорить об этом (продолжении закупок российской нефти — прим. "Ленты.ру"), то продолжат платить огромные пошлины, а они этого не хотят», — подчеркнул политик.

На днях Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Политик также добавил, что власти страны уже сократили закупки и «более или менее остановились».

В свою очередь, политолог Георгий Бовт предположил, что отказ Индии от относительно дешевой нефти из России вызовет рост цен на топливо. Эксперт также отметил, что Нью-Дели не спешит уступать давлению Вашингтона.

До этого сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

    Раскрыты слова Трампа о России на встрече с Зеленским

    Россиянка описала курорты Египта фразой «декорации к фильму про конец света»

    Крыса сгрызла ногти спящей женщины

    Опровергнут популярный миф о влагалище

    Названа ключевая ошибка Сырского в боях за Донбасс

    Трамп пообещал разобраться с нарушением режима прекращения огня в Газе

    Раскрыта неожиданная польза газированной воды

    Известная актриса устроила фотосессию в ультракороткой юбке

    Женщина спросонья приняла соседку за сына и дважды выстрелила в нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости