Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 18 октября 2025Экономика

Названы возможные последствия отказа Индии от российской нефти

Политолог Бовт: Отказ Индии от нефти из России вызовет рост цен на топливо
Алина Черненко

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Отказ Индии от относительно дешевой нефти из России вызовет рост цен на топливо. Возможное последствие такого решения властей азиатской страны назвал российский политолог Георгий Бовт, его мнение опубликовано в «Российской газете».

Автор материала отметил, что Нью-Дели не спешит уступать давлению Вашингтона. По его словам, сейчас Индия, наоборот, наращивает импорт российской нефти, который достиг 1,8 миллиона баррелей в сутки — это примерно половина всего объема экспортируемой морем нефти России. Бовт добавил, что рост обусловлен еще и возобновлением скидок. Как сообщают индийские источники, проблема платежей уже полностью решена.

В публикации также говорится, что выгода от российских поставок составила, по разным подсчетам, от 13 до 15 миллиардов долларов, что «сопоставимо с потенциальными потерями от повышения американских тарифов». «Отказ от российской нефти будет стоить бюджету Индии не менее 10 миллиардов долларов. Такими деньгами не разбрасываются», — констатировал Бовт.

Индийские НПЗ пока не получали распоряжений правительства о прекращении импорта российской нефти, подчеркнул политолог. Он предположил, что в будущем Индия может нарастить поставки из США отчасти за счет России. «Однако вряд ли полностью откажется от закупок российской нефти, уж слишком выгодный этот бизнес», — заключил автор.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Политик добавил, что власти страны уже сократили закупки и «более или менее остановились».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе трое погибли в массовом ДТП

    Европейская страна изменила позицию по антироссийским санкциям

    Свыше 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду

    Названы возможные последствия отказа Индии от российской нефти

    В Сочи объявили штормовое предупреждение

    Раскрыты перспективы Украины в противостоянии с Россией

    Мужчина избил ребенка на детской площадке в Москве

    Медведев не согласился со словами Трампа о завершении конфликта на Украине

    Шансы Украины на победу в конфликте с Россией оценили

    Российская армия поставила рекорд по числу ударов КАБ в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости