Белый дом: Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами

Президент США Дональд Трамп выступит с речью в ходе завтрака с сенаторами-республиканцами на фоне продолжающегося в стране шатдауна. Расписание американского лидера опубликовал Белый дом.

Отмечается, что глава государства выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами в 8:30 утра (16:30 по мск), который будет проходить в парадной столовой Белого дома.

Затем Трамп отправится в Майами, где он также произнесет речь на форуме America Business Forum. Его выступление ожидается в 13:00 по местному времени (21:00 по мск).

3 ноября Трамп заявил, что приостановка работы правительства, ставшая одной из самых продолжительных за всю историю страны, закончится финальной капитуляцией демократов.

По словам главы Министерства финансов США Скотта Бессента, американская экономика теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна.