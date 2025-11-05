Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 5 ноября 2025Мир

Трамп выступит с речью

Белый дом: Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступит с речью в ходе завтрака с сенаторами-республиканцами на фоне продолжающегося в стране шатдауна. Расписание американского лидера опубликовал Белый дом.

Отмечается, что глава государства выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами в 8:30 утра (16:30 по мск), который будет проходить в парадной столовой Белого дома.

Затем Трамп отправится в Майами, где он также произнесет речь на форуме America Business Forum. Его выступление ожидается в 13:00 по местному времени (21:00 по мск).

3 ноября Трамп заявил, что приостановка работы правительства, ставшая одной из самых продолжительных за всю историю страны, закончится финальной капитуляцией демократов.

По словам главы Министерства финансов США Скотта Бессента, американская экономика теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет активная милитаризация региона». НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

    Китай на год отменит одну пошлину на американские товары

    В Минобороны России заявили об утрате Зеленским связи с реальностью

    «Шоу Аватар» вернулось на НТВ. Кто удивит зрителей в новом сезоне?

    Реклама

    Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

    Москвичам покажут реальность

    Минобороны России назвало критическим положение ВСУ на двух участках в зоне СВО

    Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

    Все iPhone призвали срочно обновить

    Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости