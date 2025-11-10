Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 10 ноября 2025Россия

Медведев провел совещание по вопросам безопасности

Медведев провел совещание по вопросам безопасности территорий СЗФО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам безопасности ряда территорий Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом со ссылкой на секретариат замглавы органа сообщает РИА Новости.

Совещание прошло в ходе рабочей поездки политика в СЗФО. Подробности на данный момент не приводятся.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил (ВС) страны.

В нем участвовали Медведев, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, а также директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Трамп заступился за право заключенного носить дреды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости