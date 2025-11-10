Медведев провел совещание по вопросам безопасности территорий СЗФО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам безопасности ряда территорий Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом со ссылкой на секретариат замглавы органа сообщает РИА Новости.

Совещание прошло в ходе рабочей поездки политика в СЗФО. Подробности на данный момент не приводятся.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил (ВС) страны.

В нем участвовали Медведев, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, а также директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.