Путин провел совещание с Белоусовым, Медведевым и Бортниковым

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщает ТАСС.

В совещании участвовали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Минобороны страны Андрей Белоусов, а также директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Подробностей о прошедшем совещании нет.

5 ноября на совещании Совбеза затронули тему возобновления Российской армией ядерных испытаний в ответ на аналогичные планы США. Как заявил тогда Белоусов, Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно.