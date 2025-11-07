Россия
15:31, 7 ноября 2025

Путин провел совещание с Белоусовым, Медведевым и Бортниковым

Путин провел совещание по вопросам строительства ВС России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщает ТАСС.

В совещании участвовали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Минобороны страны Андрей Белоусов, а также директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Подробностей о прошедшем совещании нет.

5 ноября на совещании Совбеза затронули тему возобновления Российской армией ядерных испытаний в ответ на аналогичные планы США. Как заявил тогда Белоусов, Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно.

