МО опубликовало видео боев в районе Красноармейске

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боев близ Красноармейска. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В Красноармейске штурмовые отряды (...) нарастили темп продвижения в микрорайоне "Динас", в северо-западных и восточных кварталах Центрального района», — указано в сообщении.

На кадрах видны удары по пехоте личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по технике украинских сил при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вероятно планирует перебросить в Красноармейск пополнение с сумского направления.