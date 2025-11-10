Бывший СССР
Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

МО опубликовало видео боев в районе Красноармейске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боев близ Красноармейска. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В Красноармейске штурмовые отряды (...) нарастили темп продвижения в микрорайоне "Динас", в северо-западных и восточных кварталах Центрального района», — указано в сообщении.

На кадрах видны удары по пехоте личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по технике украинских сил при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вероятно планирует перебросить в Красноармейск пополнение с сумского направления.

