Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 10 ноября 2025Силовые структуры

Мошенники обманули мать участника СВО

В Саратовской области мошенники обманули мать участника СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Estam / Shutterstock / Fotodom

В Саратовской области мошенники обманули пожилую мать участника специальной военной операции (СВО). Об этом соообщает sarinform.ru.

По данным издания, в мае 2024 года аферисты по телефону убедили пенсионерку взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Потерпевшая лишилась 250 тысяч рублей.

Правоохранителе выяснили, что женщина отправила деньги 23-летнему дропперу из Алтайского края. Деньги с его счета вернут обратно. Возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее у московской пенсионерки мошенники похитили более 27,8 миллиона рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости