В Саратовской области мошенники обманули мать участника СВО

В Саратовской области мошенники обманули пожилую мать участника специальной военной операции (СВО). Об этом соообщает sarinform.ru.

По данным издания, в мае 2024 года аферисты по телефону убедили пенсионерку взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Потерпевшая лишилась 250 тысяч рублей.

Правоохранителе выяснили, что женщина отправила деньги 23-летнему дропперу из Алтайского края. Деньги с его счета вернут обратно. Возбуждено дело о мошенничестве.

