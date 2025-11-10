Москвичей предупредили о дождях

Синоптик Леус: В Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями

В понедельник, 10 ноября, в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. Об этом предупредил жителей столицы главный синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

За погоду в регионе будет отвечать приближающийся с севера холодный атмосферный фронт — он затянет небо плотными облаками и местами вызовет слабые осадки. Преимущественно речь идет о небольших дождях и мороси, уточнил Леус.

Воздух днем прогреется до плюс 4-6 градусов в Москве и до плюс 2-7 градусов — в области. Скорость ветра будет достигать 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление окажется около нормы — барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, добавил метеоролог.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что снег в Москве выпадет во второй половине ноября. Синоптик ожидает, что первые такие осадки жители столицы увидят 16-18 числа.