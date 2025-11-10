Бывший СССР
17:03, 10 ноября 2025

На Украину пытались завезти 14 тысяч марок с Гитлером и нацистской символикой

Украинская таможня изъяла 14 тысяч марок с нацистской символикой на границе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Державна митна служба України»

Сотрудники Государственной таможенной службы Украины обнаружили и изъяли 14 тысяч почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера и с нацистской символикой, которые попытались ввезти в республику из Польши. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«На границе с Польшей была остановлена попытка незаконного ввоза на Украину большого количества почтовых марок с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что ориентировочная стоимость предметов на теневом рынке составляет около 35 тысяч долларов, водителем было задекларировано 350 килограммов подержанной одежды.

В конце октября на таможенном посту «Укрпочта» Киевской таможни, пока проводился контроль международных отправлений, которые оформлялись на экспорт из страны, произошел взрыв.

