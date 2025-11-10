Названы лучшие города мира в 2026 году

Лондон в одиннадцатый раз подряд назван лучшим городом мира для жизни

Консалтинговая компания Resonance Consultancy в одиннадцатый раз подряд назвала Лондон лучшим городом мира для жизни. Об этом говорится на их сайте.

Специалисты компании описали этот город как «столицу столиц», в которой очень комфортно жить. На втором месте оказался Нью-Йорк, а третью строчку занял Париж. В десятку лидеров также попали Токио, Мадрид, Сингапур, Рим, Дубай, Берлин и Барселона.

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире.