Необычный древний обряд на погосте озадачил жителей России

Следы необычного обряда на древнем погосте озадачили археологов в Вологде

Археологи в Вологде нашли необычные артефакты, в том числе те, что когда-то могли использоваться для тайного древнего обряда на погосте. О них сообщил местный археологический центр во «ВКонтакте».

Находки были сделаны археологами во время восстановления площади Революции. Там же оказался городской некрополь с десятками сохранившихся в целости захоронений XVII века.

В этом месте стояла деревянная церковь Спаса Всемилостивого. Ее еще называли «Всеградской» и «Обыденной», так как возвели всего за один день 18 октября 1654 года, рассказала археолог Анастасия Кабанова. Ученая отметила, что в тот же период в Вологде была моровая язва, «и строительство церкви было предпринято в качестве подвига во избавление от болезни». Позднее, в конце XVII века, церквушку перестроили в Спасо-Всеградский собор, рядом с которым остался погост.

По данным специалистов, исследовавших погост, есть некоторые захоронения в формате «гроб на гроб». Также ученые увидели один погребальный ящик, поверх было сделано еще маленькое детское захоронение в бересте.

Помимо этого, найдены остатки кожаных ботинок, православные кресты и редчайшие погребальные лапти. В одной из детских могил археологи откопали свиной клык и венчики от керамических изделий. «Видимо, это следы каких-то погребальных и поминальных обрядов», — заключили специалисты, озадаченные новым странным открытием.

