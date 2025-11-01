Моя страна
20:20, 1 ноября 2025Моя страна

Уникальные тысячелетние «драконы в драке» найдены в России

Археологи нашли и исследовали 1000-летних драконов в Великом Новгороде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

Уникальная находка была сделана в Великом Новгороде — археологам попались драконы, которым около 1000 лет. Об этом сообщили в Новгородском заповеднике.

Редчайшее изделие X века было выкопано на Троицком раскопе в Людином конце — древнейшем районе Великого Новгорода. Он представляет собой орнаментированный псалий, выполненный в скандинавском стиле Борре, и некогда использовался при езде на лошадях, запряженных в колесницы.

Изысканный элемент конской узды выполнен из металла с позолотой и украшен изображениями звериных голов и спиралевидных лап. 1000-летние драконы с открытой пастью, клыками и высунутыми длинными языками запечатлены в момент драки.

Все это — мотивы эпохи викингов. Псалий, вероятно, принадлежал представителю военной знати Великого Новгорода.

В России подобных аналогов больше не существует, заявили в заповеднике. «Находка стала ярким свидетельством ранних связей Новгорода с северными странами Европы», — заключили специалисты.

Ранее в технических колодцах Смоленска неожиданно нашли редчайший клад, спрятанный еще в 1420-х годах. Помимо этого, в Великом Новгороде археологам удалось найти уникальный и очень ценный реликварий из Византии.

Тем временем под Псковом специалисты откопали статуэтку загадочного зверька-водолея XV — XVI веков. А во Ржеве специалистам попалась десертная ложка XIV века необычной формы.

