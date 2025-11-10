Пленный рассказал об угрозах украинским детям за отказ родных служить в ВСУ

Пленный Котляров: Украинским детям угрожают за отказ их родных служить в ВСУ

Украинские власти угрожают детям, родственники которых отказываются служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный Павел Котляров, передает ТАСС.

«Если есть маленькие дети, то сразу же в школе начинают "душить". Больница душит, если это сэзэчешник (СОЧ — самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру»). Придушивают человека, не оставляют вариантов выхода просто», — рассказал пленный.

Он добавил, что решил сдаться в плен, так как командование отказывалось отправлять им подкрепления из-за количества российских БПЛА, а сам Котляров платил сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), но все равно был мобилизован.

Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Сидельник рассказал, что командование ВСУ не признает погибших для занижения статистики потерь и хищения выделенных средств.