Пушилин рассказал о попытках ВСУ выйти из окружения в гражданской одежде

Пушилин: Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду для выхода из окружения
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть окруженные населенные пункты, переодеваясь в гражданское. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают», — рассказал Пушилин.

По его словам, фиксация подобных действий наблюдается перед полным взятием населенных пунктов под контроль российской армии.

Ранее Пушилин рассказал, что ВС России зачищают центр Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил украинской армии. По его словам, ВСУ пытаются выйти из окружения через север города.

