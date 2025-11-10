Бывший СССР
Раскрыта реакция Зеленского на возможный отказ США от помощи Украине

Соскин заявил, что Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского подкосил возможный отказ США от поддержки страны. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению эксперта, Зеленский растерялся из-за позиции США по Украине. «Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — отметил он.

Соскин подчеркнул, что шатдаун правительства США также значительно влияет на украинский вопрос. По его словам, Киеву остановили даже те поставки, которые были согласованы при экс-президенте Джо Байдене.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что позиция президента США Дональда Трампа насчет поддержки Украины могла измениться. «Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — указали журналисты.

