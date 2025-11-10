Раскрыта реакция Зеленского на возможный отказ США от помощи Украине

Соскин заявил, что Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского подкосил возможный отказ США от поддержки страны. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению эксперта, Зеленский растерялся из-за позиции США по Украине. «Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — отметил он.

Соскин подчеркнул, что шатдаун правительства США также значительно влияет на украинский вопрос. По его словам, Киеву остановили даже те поставки, которые были согласованы при экс-президенте Джо Байдене.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что позиция президента США Дональда Трампа насчет поддержки Украины могла измениться. «Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — указали журналисты.