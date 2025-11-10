Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 10 ноября 2025Бывший СССР

Раскрыто отношение украинцев к русскому языку

РИА Новости: Большинство украинцев общаются между собой на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jordan Tovin / Globallookpress.com

Большинство граждан Украины продолжают общаться между собой на русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что, согласно данным независимых опросов, более половины украинцев предпочитают разговаривать друг с другом на русском. «Кампания против русского языка на Украине дала сбой», — сообщил собеседник агентства.

Ранее украинское издание «Страна.ua» рассказало о готовности Владимира Зеленского дать официальный статус русскому языку в рамках мирных переговоров. По его мнению, об этом свидетельствует отзыв законопроекта, который лишил бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков, а также информация о том, что в проекте совместного плана Евросоюза и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Украины и России усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

    Бывшего бойца UFC нашли мертвым в тюрьме

    У российской границы заметили самолет-разведчик

    Раскрыто отношение украинцев к русскому языку

    Греф появился с умным кольцом на встрече с Путиным

    25-летняя жена 49-летнего российского миллиардера снялась в откровенном виде

    Активист Майдана обвинил украинцев в крахе страны

    На Западе возмутились одной деталью во время интервью Зеленского

    США смягчили санкции против Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости