РИА Новости: Большинство украинцев общаются между собой на русском языке

Большинство граждан Украины продолжают общаться между собой на русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что, согласно данным независимых опросов, более половины украинцев предпочитают разговаривать друг с другом на русском. «Кампания против русского языка на Украине дала сбой», — сообщил собеседник агентства.

Ранее украинское издание «Страна.ua» рассказало о готовности Владимира Зеленского дать официальный статус русскому языку в рамках мирных переговоров. По его мнению, об этом свидетельствует отзыв законопроекта, который лишил бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков, а также информация о том, что в проекте совместного плана Евросоюза и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Украины и России усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».