WSJ: Германия выдала ордер на арест семи участников подрыва «Северных потоков»

Германия в ходе расследования подрыва газопроводов «Северный поток» выдала ордер на арест семи участников диверсии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Изучив данные о компаниях в сфере аренды судов, телефонах и номерных знаках, команда из Потсдама подготовила основу для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех опытных водолазов-глубоководников», — говорится в публикации.

По данным источников издания, главной целью диверсии являлось уменьшение доходов России от экспорта энергоносителей и разрыв ее экономических связей с Германией. Группа немецких следователей пришла к выводу, что подрыв газопроводов был осуществлен элитным украинским военным подразделением под непосредственным руководством тогдашнего верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

27 октября суд в Болонье постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины Сергея Кузнецова. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Защита Кузнецова отвергает предъявленные ему обвинения.