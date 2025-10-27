Суд принял решение об экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Суд в Италии постановил выдать обвиняемого в подрыве «Северных потоков» Германии

Суд в Болонье постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток» гражданина Украины Сергея Кузнецова. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает РИА Новости.

«Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что Апелляционный суд Болоньи сегодня вынес решение о его выдаче Германии во исполнение Европейского ордера на арест (EAW), выданного Федеральным кассационным судом Германии», — говорится в заявлении.

Адвокат сообщил, что намерен обжаловать решение суда в Верховном кассационном суде, и указал на серьезные нарушения, допущенные в ходе процесса.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах «Северный поток». Защита Кузнецова отвергает предъявленные ему обвинения.