Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 27 октября 2025Мир

Суд принял решение об экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Суд в Италии постановил выдать обвиняемого в подрыве «Северных потоков» Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Handout via Reuters

Суд в Болонье постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток» гражданина Украины Сергея Кузнецова. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает РИА Новости.

«Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что Апелляционный суд Болоньи сегодня вынес решение о его выдаче Германии во исполнение Европейского ордера на арест (EAW), выданного Федеральным кассационным судом Германии», — говорится в заявлении.

Адвокат сообщил, что намерен обжаловать решение суда в Верховном кассационном суде, и указал на серьезные нарушения, допущенные в ходе процесса.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах «Северный поток». Защита Кузнецова отвергает предъявленные ему обвинения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Окруженная в Купянске группировка ВСУ пошла на прорыв

    Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

    Военблогер рассказал о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

    Популярная соцсеть обновилась

    В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

    Военкор увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в одном из городов ДНР

    Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

    Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

    Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

    Исполнительница песни «Матушка» рассказала о планах на мировой тур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости