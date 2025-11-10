Названы последствия форс-мажора на одном из крупнейших месторождений компании из России

Аналитик Юшков: США попытаются вынудить «Лукойл» продать долю в Западной Курне-2

США попытаются вынудить «Лукойл» продать свою долю в Западной Курне-2 какой-нибудь американской компании, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Такое последствие объявления компанией форс-мажора на месторождении специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«С 21 ноября начнут действовать санкции в отношении "Лукойла". А у него в Западной Курне-2 доля 75 процентов. Получается, что Западная Курна-2 тоже попадет под санкции. По сути, дело идет к остановке проекта. Потому что все, кого "Лукойл" нанимает для работы на Западной Курне-2, могут попасть под персональные санкции. Все поставщики тоже, и кто-то даже из представляющих интересы Ирака», — объяснил Юшков.

По словам аналитика, по контракту «Лукойл» оказывает услугу Ираку по разработке этого месторождения, а любые операции с компанией будут запрещены.

«Конечно, Соединенные Штаты могут выдать генеральную лицензию на отсрочку. Но не факт, что это произойдет. Я думаю, что США попытаются вынудить "Лукойл" продать свою долю какой-нибудь американской компании. Не факт, что даже сам Ирак сможет ее выкупить. Но Ирак может отозвать лицензию и разорвать все контракты. Явно, что это не понравится США. Вашингтон хочет, чтобы "Лукойл" просто продал с большим дисконтом долю в Западной Курне-2 американской компании», — отметил он.

Посмотрим, как будут развиваться события, но ситуация очень напряженная. Если «Лукойл» просто остановит добычу на Западной Курне-2, то это скажется на глобальном рынке и может толкнуть цены на нефть вверх. Поэтому, если стороны зайдут в такой некий клинч, то России как государству будет даже выгодно, если это месторождение будет остановлено. Потому что тогда Россия заработает больше Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Ранее российская нефтяная компания «Лукойл» объявила форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 в Ираке. По данным Reuters, компания прекращает на месторождении работу иностранных сотрудников, не являющихся гражданами России. Причиной называют прекращение платежей наличными и сырой нефтью со стороны властей республики. «Лукойл» уже предупредил власти Ирака о возможном выходе из проекта в случае сохранения форс-мажора.