Наука и техника
11:21, 10 ноября 2025Наука и техника

Развенчан популярный миф о пользе завтрака

PB: Кратковременное воздержание от еды не вредит работе мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: pixyeiw / Shutterstock / Fotodom

Отказ от завтрака не вредит работе мозга — к такому выводу пришли ученые из Оклендского университета, проанализировав более 70 исследований о влиянии голода на когнитивные функции. Результаты метаанализа, опубликованные в журнале Psychological Bulletin (PB), показали: кратковременное воздержание от еды, включая пропуск утреннего приема пищи, не ухудшает внимание, память и скорость мышления.

Исследователи сравнили показатели более 3000 участников, соблюдавших пост в течение 8–24 часов, с теми, кто ел как обычно. Разницы в когнитивных тестах не обнаружено — мозг одинаково эффективно работает и на пустой, и на полной энергии.

По словам авторов, организм способен быстро переключаться на внутренние энергетические запасы — кетоновые тела, вырабатываемые при сжигании жиров. Это объясняет, почему отказ от завтрака не снижает продуктивность вопреки популярным представлениям. Таким образом, привычка есть утром — вопрос личного комфорта, а не физиологической необходимости.

Ранее ученые выяснили, что чай из пакетиков и напитки из бумажных стаканчиков могут значительно повысить поступление микропластика в организм.

