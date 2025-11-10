Бывший СССР
Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

Офицер ВСУ Немичев: ВС РФ осуществили новый прорыв границы в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / File Photo / Reuters

Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной на территории в Харьковской области. Об этом в социальных сетях рассказал майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-офицер батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев.

«В районе Бологовки на Харьковщине противник снова пересек государственную границу. Событие прошло почти незамеченным в СМИ», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска воспользовались тем, что на этом участке у ВСУ не было постоянного присутствия войск на глубине около пяти километров от государственной границы.

Ранее российские войска совершили мощный прорыв в Запорожской области. Отмечается, что на гуляйпольском направлении Вооруженные силы России заняли село Сладкое.

