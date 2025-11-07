Бывший СССР
Стало известно об одном из самых мощных суточных прорывов ВС России в зоне СВО

Подоляка: ВС России совершили на гуляйпольском направлении мощный прорыв
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России совершили мощный прорыв в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Запорожской области. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, на гуляйпольском направлении армия РФ добилась серьезных успехов у села Сладкое. Также, уточнил Подоляка, бои ведутся в Новом и Новоуспеновском, он предрек взятие данных населенных пунктов.

«То есть ширина прорыва примерно составляет 15 километров и до 5 километров в глубину. За день... Невероятно круто. Я что-то не припомню на данном участке такого продвижения. Да и вообще не припомню», — написал военблогер.

7 ноября стало известно о взятии под контроль Успеновки в Запорожской области. Информацию подтвердили в Минобороны России.

