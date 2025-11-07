Минобороны России заявило о взятии под контроль Успеновки Запорожской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Успеновка Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, за неделю с 1 по 7 ноября бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух бригад и трех полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны. В результате за этот период Киев потерял в зоне ответственности группировки до 1695-ти военнослужащих, 96 автомобилей, 11 боевых бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, 9 станций радиоэлектронной борьбы и 2 танка. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее Минобороны России сообщало о взятии бойцами «Востока» под контроль Красногорского в Запорожской области. Как подчеркнули в ведомстве, ВСУ понесли большие потери личного состава и бронетехники. Это позволило бойцам продвинуться на несколько километров и закрепиться на новых рубежах.